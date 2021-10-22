مصدر ينفي وفاة الفنانة سوسن بدر: شائعات من أشخاص مريضة

انتشرت شائعات حول وفاة الفنانة سوسن بدر على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك بالتزامن مع حالة النشاط الفني التي تعيشها خلال الفترة الحالية، كان آخرها عرض مسلسلها «حي السيدة» على شاشة قناة «المحور»، والذي حقق ردود فعل إيجابية لدى الجمهور بعد إذاعة الحلقات الأولى.

مصدر يكشف حقيقة وفاة الفنانة سوسن بدر: «بصحة جيدة»

ونفى مصدر حقيقة ما تردد حول وفاة الفنانة سوسن بدر، حيث أكد أنها بحالة صحية جيدة، وتتابع ردود فعل حول أعمالها الأخيرة، ولا تهتم لتلك النوع من الشائعات، متابعا: تلك الأخبار يطلقها أشخاص مريضة على منصات التواصل الاجتماعي سعيا وراء تحقيق «تريند»، دون مراعاة حالات ذعر وقلق الذي يتسببون بها لعائلات الفنانين وأصدقائهم.

وتعيش الفنانة سوسن بدر خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في أكثر من عمل درامي آخرها مسلسل «حي السيدة زينب» للمخرج محمد النقلي، الذي بدأ عرضه في أكتوبر الجاري على قناة «المحور» الفصائية، وهو ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في حي السيدة زينب.

وفي الوقت نفسه تشارك في مسلسل آخر بعنوان «60 دقيقة» إخراج مريم أحمدي، المعروض على منصة «شاهد vip»، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما من بينهم ياسمين رئيس، شيرين رضا بالإضافة إلى الممثل السوري محمود نصر.

سوسن بدر تكشف تفاصيل «البحث عن علا»

وتستعد خلال الفترة المقبلة لعرض مسلسل «البحث عن علا» حيث تعود لتجسيد شخصية «سهير» والدة «علا عبد الصبور»، التي تقدمها الفنانة هند صبري في المسلسل، وذلك بعد 10 سنوات من «عايزة أتجوز».

وكشفت بدر عن أن «البحث عن علا» لا يعتبر جزء ثان من «عايزة أتجوز»، موضحة في لقاء سابق مع برنامج «ET بالعربي»: «المسلسل فكرة قايمة بذاتها الموجود فيها علا وأمها وجوزها السابق».

ويأتي ذلك بعد ردود فعل إيجابية تلقتها الفنانة سوسن بدر عن حكاية «اللي خلف مامتش»، التي قدمتها ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» خلال الشهر الجاري على شاشة قناة «cbc».