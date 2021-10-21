مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض غريبة للقاحات كورونا

رد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ظهور أعراض جانبية غريبة على المواطنين الحالصلين على لقاح كورونا، وقال إنه تم تطعيم 22 مليون مواطن بلقاح كورونا ولم تسجل وزارة الصحة والسكان أي أعراض جانبية غريبة على متلقي اللقاح حتى الآن، وجميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا تستدعي القلق «نتفهم قلق المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا خاصة وأن فيروس كورونا وباء عالمي جديد، ولكن نطمن السادة المواطنين بأن اللقاحات آمنة وفعالة».

مستشار الرئيس يطمئن المواطنين بشأن متحورات فيروس كورونا

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «العالم يعمل على تحصين نفسه من فيروس كورونا»، وفيما يتعلق بمتحورات فيروس كورونا، أكد على أن جميع لقاحات كورونا أثبت فعاليتها ضد متحورات الفيروس، وطمأن المواطنين بشأن المتحورات، وقال الدكتورعوض تاج الدين إن التحورات أمر طبيعي لأي فيروس وليس فيروس كورونا وعلينا جميعا التأقلم على ذلك ومحاولة التعايش ومساعدة الدولة في عملية التطعيمات وتنفيذ الخطة الموضوعة لتطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأوضح عوض تاج الدين أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا لا زالت مستمرة ولن تنكسر في التوقيت الحالي، لافتا إلى أن المنحنى الوبائي في أي موجة يتعلق بالسلوكيات العامة للمواطنين ونسبة المواطنين المطعمين باللقاح، اللقاحات تعمل على انخفاض معدل الوفيات بالإضافة إلى جعل الإصابات حتى وأن كان معدلها عالٍ بسيطة ومتوسطة ومعظمها تكون عزل منزلي وليست خطيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270973 حتى اليوم.