حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» تصل الإسكندرية ضمن «حياة كريمة»

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام» في محافظة الإسكندرية، التي انطلقت في جميع محافظات الجمهورية في الفترة من 27-29 سبتمبر الجارِ، على مدار 3 أيام، حيث استهدفت الحملة الحملة قرى مركز برج العرب القديم، وذلك بعدد زيارات حوالي 10 آلاف زيارة، وتوعية ما يقرب من 15 ألف سيدة، و7 آلاف رجل وطفل.

تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي

وقامت عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات، بنقل رسائل الحملة التى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزا على القرى ذات الأولوية في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

كما تضمنت الحمله فعاليات يوم «مصر أرض الأمن و السلام» وتمثلت في ورش فنية رسم للأطفال، ورسم على الوجه، للأطفال بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالإضافة إلى عرض فني يشمل فنون شعبية وتنورة من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تدريبات لفرق العمل من الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات

وفي سياق آخر، نظمت الحملة في محافظة القاهرة، تدريبات لفرق العمل من الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات، وأعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى، الذي يسبق إطلاق حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام»، واستهدف 66 متدربة ويهدف إلى التعرف على كيفية نقل رسائل الحملة بطريقة سهلة ومبسطة إلى السيدات والأسرة المصرية، من خلال التواصل المباشر معهم خلال الحملة، فضلاً عن استهداف 50 متدربة بالفيوم، و50 متدربة بمحافظة القليوبية، و60 متدربة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى 51 متدربة بمحافظة الشرقية.