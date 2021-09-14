مايا مرسي تشكر السيسي: فخورون أنك المدافع الأول عن المرأة المصرية

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة مقررة للجنة المعنية لتقرير التنمية البشرية مصر 2021، بالشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه للمرأة المصرية، قائلة: «المرأة المصرية تعلم علم اليقين أن المدافع الأول عنها في وطنها هو رئيس الجمهورية، ونفخر أمام العالم أن الإرادة السياسية نابعة عن عقيدة وإيمان بالمرأة المصرية».

نفخر أمام العالم أن الإرادة السياسية نابعة عن عقيدة وإيمان بالمرأة المصرية

وأضافت مايا مرسي، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّها عملت مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومع فريق عمل الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك والقاهرة، وفريق من العلماء والباحثين والباحثات رصدوا ما تحقق من إنجازات وما واجهته وتواجهه مصر من تحديات، ورصد وتحليل السياسات العامة التي تتبناها الحكومة المصرية.

تقارير التنمية البشرية تقدم توصيات حول أوضاع البشر والفرص المتوفرة لهم

واشارت إلى أنَّ تقارير التنمية البشرية ترصد أوضاع البشر والفرص المتوفرة لهم والاختيارات المتاحة لديهم، وتقدم توصيات تتمّ مناقشتها بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات وتزيد من الوعي العام بالأفكار حول التنمية البشرية وتشجع تعبئة الموارد في المجالات الرسمية للتنمية، لافتة إلى أنَّ «صدور هذا التقرير يعطي رسالة أننا نؤمن بأهمية تعزيز إنتاج بيانات ومعلومات لإيجاد المعرفة بالدلائل والحقائق والأرقام».