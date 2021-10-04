وصول خدمات تنظيم الأسرة للمناطق الفقيرة ضمن استراتيجية الصحة الإنجابية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، بالقناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف وفرت الدولة رعاية صحية آمنة للمرأة المصرية».

الرعاية الصحية.. وتمكين المرأة

أوضح التقرير، أن الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، أحد أهم القضايا الأساسية التي تساعد على تمكين وتحقيق المساواة، وتعتبر قضية الصحة الإنجابية من القضايا التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك اهتمت الدولة بها وأصدر المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية منذ عام 2015 وحتى عام 2020

3 محاور للاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية

وركزت الاستراتيجية على 3 محاور، هي دعم وتعزيز النظام الصحي بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمة الصحة الإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية لتبني سلوكيات واختيارات إنجابية سليمة، وتطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.

إتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق الفقيرة

وأفرزت الاستراتيجية محورا خاصًا بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يهدف إلى توفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة لتلبية احتياجات القطاع الحكومي والأهلي والخاص وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وبخاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة.

علاج الأمراض المتعلقة بالصحة الإنجابية

واستهدفت المبادرات الرئاسية برنامجا لعلاج الأمراض المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية والتي أطلقت في عام 2019 واستهدفت فحص 30 مليون امرأة مصرية لمن فوق الـ18 عاما بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وغيرها من الأمراض غير السارية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وقد بلغ عدد المستفيدات من المبادرة حوالي 13 مليون امرأة حتى عام 2021 بالإضافة إلى مبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي انطلقت في مارس عام 2021 وتمكنت من فحص 1.1 مليون سيدة.