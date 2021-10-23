وزير الري يلتقي وزراء ومسؤولين إقليميين ودوليين في مجال المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين الإقليميين والدوليين في مجال المياه لمناقشة الموقف المائي الإقليمي والعالمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها العديد من دول العالم، وذلك على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه المزمع انطلاقه صباح الغد.

والتقى «عبد العاطي» لويك فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه ، وأشاد بمنظومة إدارة المياه في مصر، مشيرا لدور مصر في تأسيس المجلس، وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، وزيادة تمثيل جمهورية مصر العربية في الجمعية العمومية للمجلس.

كما التقى مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، والذي عبر عن تقديره للدعوة التي تلقاها للمشاركة بالأسبوع خاصة بعد النجاح الذي حققه الأسبوع في النسخ الثلاث السابقة، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وموقف المشروعات التي يتم تنفيذها بحوض بحر الغزال وحوض بحر الجبل وتذليل كافة المعوقات، وأشار عبد العاطي إلى أن التنسيق بين الجانبين يتم على أعلى مستوى بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية بالبلدين.

مناقشة الموقف المائي الإقليمي والعالمي وسبل تعزيز التعاون

كما التقى المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، وناقشا سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارة وفد فني مصري للعراق، التي تم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول الي صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد وزير الري ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وزير الزراعة يلتقي نظيره البوروندي

وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائي مع ديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة بدولة بوروندي، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التي تترجم محاور مذكرة التفاهم، حيث أبدى الوزير البوروندي اهتمامه بمكون بناء القدرات.

وعقد لقاء ثنائيا مع سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة أوغندا والذي أبدي تفهمه بأن قضية نهر النيل تعتبر قضية حياه بالنسبة لمصر، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسي الأوغندية، وتم الاتفاق مبدئيا على قيام الدكتور عبد العاطي بزيارة دولة أوغندا خلال شهر نوفمبر المقبل لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بدولة أوغندا.

كما التقى مع بايداولت يرلان مدير عام المنظمة الإسلامية للغذاء والأمن، حيث تم مناقشة آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين ، وتنظيم زيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وإمكانية التنسيق المشترك بين المنظمة والمركز في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه، وسياسات الترشيد والبنية التحتية، خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر في كونها من الدول الجافة.

وأكد «يرلان» تنظيم بلاده كازاخستان مؤتمر علمي مماثل لأسبوع القاهرة، ولكن على مستوى أصغر وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة، مبديا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الري المصرية في الإعداد لهذا المؤتمر.

مدير المنظمة الإسلامية للغذاء يدعو عبد العاطي لزيارة كازاخستان

كما توجه «يرلان» بالدعوة لوزير الزراعة لزيارة رسمية لدولة كازاخستان في الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكازاخستان في مجال المياه.

وأشار «يرلان» لأهمية عمل قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإدارة الاستراتيجية للمياه وتعظيم العائد منها.