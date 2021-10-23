 «الدواء المصرية» تحذر السيدات من الإصابة بالسكر الحملي

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، تحذيرا للسيدات الحوامل من خطر الإصابة بداء السكر الحملي، والذي يعد واحدا من أنواع مرض السكر ويظهر على صحة السيدة الحامل والجنين، موضحة أن السكر الحملي يظهر وقت الحمل ويختفي عند الولادة.

وناشدت هيئة الدواء السيدات الحوامل بضرورة استشارة الطبيب المختص حول أعراض مرض السكر الحملي ومدى خطورته على صحة الأم والجنين ومعرفة المضاعفات المصاحبة عند الإصابة بالسكر الحملي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد سطوحي، أستاذ أمراض نساء وتوليد بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن النساء المصابة بسكري الحمل، عادة ما تعود نسبة سكر الدم للمستوى الطبيعي بعد الولادة، لكن إن كنت مصابة بسكري الحمل، فيزداد خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، قد تحتاج الأم للخضوع للاختبار لاكتشاف تغييرات مستوى سكر الدم في كثير من الأحيان.

وأضاف سطوحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض السكر الحملي بالنسبة لمعظم النساء لا علامات أو أعراض ملحوظة، ولكن هناك بعض الأعراض الظاهرية المحتملة مثل «العطش الشديد وكثرة التبول»، إذا أصبت السيدة الحامل بسكري الحملي فقد تحتاج إلى الخضوع للفحوصات بشكل أكثر ستجرى هذه الفحوصات على الأرجح في آخر ثلاثة أشهر من الحمل، حين يفحص الطبيب مستوى سكر الدم وصحة الجنين.

وأشار إلى أنه تعمل العديد من الهرمونات المختلفة للمحافظة على مستويات سكر الدم الطبيعية ولكن أثناء مدة الحمل، تتغير مستويات الهرمونات، ما يصعب على الجسم عملية تنظيم سكر الدم بكفاءة، ما يتسبب في ارتفاع مستوى سكر الدم.

عوامل الخطر

بعض النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكري الحملي وتشمل عوامل خطر الإصابة بالسكري الحملي ما يلي:

زيادة الوزن والسمنة.

قلة النشاط البدني.

سبق الإصابة بمقدمات السكري أو الإصابة بالسكري الحملي.

الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

المضاعفات التي قد تؤثر على الطفل في حالة الإصابة بداء السكري الحملي، يكون طفلكِ معرضا لخطر متزايد للإصابة بالتالي:

زيادة وزن الطفل عند الولادة

يمكن أن يتسبب ارتفاع مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي لدى الأمهات في زيادة نمو الأطفال أكبر من المعتاد يصبح الأطفال ذوو الوزن الزائد، أو حدوث إصابات لهم أثناء الولادة أو الحاجة إلى العملية القيصرية.

الولادة المبكرة

قد يزيد ارتفاع سكر الدم من خطورة تعرض الأمهات للولادة المبكرة قبل موعدها، أو اللجوء إلى الولادة المبكرة لكبر حجم الطفل.