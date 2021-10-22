تعد جملة خطوات إعادة تسجيل لقاح كورونا في مصر من أكثر الجمل بحثا على موقع البحث العالمي «جوجل»، وذلك عقب تخلف بعض المواطنين عن الذهاب لأخذ اللقاح في الموعد المقرر لأي ظرف ممكن، ويرغب هؤلاء الأشخاص في إعادة التسجيل من أجل الحصول على اللقاح، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتقليل المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا.

وتكشف «الوطن» خطوات إعادة تسجيل لقاح كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن خطوات إعادة تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين في التسجيل مرة أخرى والحصول على اللقاح، حيث أصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار جائحة كورونا وتقليل المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا والتي تؤثر سلبا على صحة المصابين بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أنها الجهة المنوطة وموقع الوزارة الوحيد في تلقي طلبات المواطنين في الحصول على اللقاح، محذرة من المواقع المروجة على الفيس بوك بتوفير لقاح كورونا من خلالها مقابل دفع رسوم نقدية لتلك المواقع، وأن الوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الانتهاكات ضد الوزارة والمواطنين.

خطوات إعادة تسجيل لقاح كورونا في مصر

ـ الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- كتابة رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- قم بالضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح، ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتم تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

- ثم ستظهر رسالة تم إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.