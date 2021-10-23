أستاذ أوبئة يتوقع انكسار ذروة موجة كورونا الرابعة منتصف نوفمبر المقبل

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ ذروة الموجه الرابعة في مصر من المقرر أن تبدأ عند تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة يومية متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، متوقعًا الوصول هذا العدد خلال الأيام القليلة المقبلة مع تزايد معدل الإصابات الفترة الحالية.

وأضاف «عنان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه من المتوقع انكسار ذروة الموجه الرابعة من فيروس كورونا في مصر منتصف نوفمبر المقبل، عندما تسجيل إلى أعلى معدل للإصابات اليومية عندها يبدأ إنكسار معدل الإصابات تدريجيًا حتى نصل إلى أقل عدد ممكن من الإصابات، ومن المتوقع الوصول لهذا المعدل مع بداية يناير 2022.

انكسار الموجة الرابعة يتوقف على دور «الصحة» ووعي المواطنين

وتابع أنَّ انكسار ذروة الموجه الرابعة مرهون بعدد عوامل رئيسية تشمل شقين الأول: التزام المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في أثناء فترات العمل أو الدراسة أو الترفيه، والشق الآخر: مرهون على وزارة الصحة من خلال عدم التهاون بشأن المواطنين، مبينًا أنَّه يجب أنَّ يكون اللقاح إجباريًا.

إصابات الموجه الرابعة مقبولة

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أنَّ الإصابات خلال الموجة الرابعة بصورة عامة ليست مرتفعة مقارنة بالموجات الثالثة الماضية، مرجعًا ذلك لتلقي عدد كبير من المواطنين جرعات من لقاح كورونا خلال فترة الماضية

كل اللقاحات آمنة بنسب فاعلية متفاوتة

وعن مأمونية اللقاحات، أكّد أستاذ اقتصاديات الصحة أنَّ جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان آمنة وليست لها أضرار على الصحة وتتفاوت نسب الفاعلية من لقاح إلى آخر، ولكن هذه اللقاحات تتشابه جميعها في الأعراض عقب حقن المواطنين وتتمثل في «إحمرار مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في المفاصل، الرغبة في النوم، الشعور بالإرهاق».