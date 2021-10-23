مصرع عامل غرقا وانتشال جثته من ترعة «ناصر» بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، جراء غرقه بمشروع «ناصر»، في دائرة مركز النوبارية، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار الأجهزة الأمنية بحادث غرق عامل في ترعة ناصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة رجل، لقي مصرعه غرقاً بترعة مشروع «ناصر»، التابع لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «هاني إبراهيم سليمان»، 46 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل مستشفى النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة للتحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق، إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 71 بنطاق المركز، وتم نقل المصابين للمستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «آلاء ثروت عبد المحسن»، 31 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«دعاء هاشم محمد»، 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«محمد مأمون سعد النمر»، 30 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«هشام محمد أشرف»، 32 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الاتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.