بنك القاهرة يسهم بـ100 مليون جنيه لدعم مستشفى «بهية» الجديد بالشيخ زايد

أعلن بنك القاهرة عن ضخ 100 مليون جنيه لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى، تزامناً مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدى المقرر له شهر أكتوبر من كل عام، يتم توجيهها لبناء المستشفى الجديد بالشيخ زايد، الذى سوف يخدم أكثر من نصف مليون سيدة سنوياً، بهدف علاج كل السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى بالمجان حتى نصل إلى مصر دون سرطان الثدى.

وأشار طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إلى حرص البنك البالغ على الاهتمام بالمرأة المصرية ومساندتها من خلال توجيه مخصص مالى مستقل لدعم محاربات سرطان الثدى فى مصر، مؤكداً أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مصرية تقوم بتوجيه هذا الدعم الكامل للمستشفى الجديد بالشيخ زايد.

وشدد «فايد» على أن القطاع الطبى فى مصر يُعد واحداً من أهم القطاعات التى يجب أن تشهد تضافراً للجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لتنمية هذا القطاع الحيوى،.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن دعم المرأة المصرية يتصدر أيضاً قائمة أولويات البنك، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة، وذلك على مختلف المستويات، سواء من خلال مساندتها فى قطاعات الصحة والتعليم، والرياضة، والثقافة، أو من خلال تمكينها اقتصادياً عبر ضخ توفير التمويلات اللازمة لمساندتها فى إقامة مشروعات تُدر دخلاً مستداماً، مشيراً إلى أن المرأة المعيلة تستحوذ على 35% من إجمالى العملاء فى مجال الإقراض متناهى الصغر.

من جانبها قالت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إن البنك يعمل بشكل متواصل على تطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات الجامعية والحكومية وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة فى شتى محافظات الجمهورية، ومنها مستشفيات قصر العينى ومستشفى بنها الجامعى وغيرها.

وأضافت أن البنك يحرص على توجيه إسهاماته لدعم العديد من المؤسسات، وأبرزها مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ومستشفى الناس، ومستشفى أيادى المستقبل، والمستشفى العائم التابع للاتحاد النوعى للأندية الروتارية، وغيرها، مؤكدة أن الجهود التى يرصدها البنك لمساندة المرأة تغطى كافة المجالات تقديراً لجهودها على كافة المستويات.

ومن جانبه حرص المهندس تامر شوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، على توجيه جزيل الشكر لبنك القاهرة لدعمه المستمر لبهية وللمرأة المصرية بصفة عامة وإيمانه بدور بهية الحيوى تجاه كل سيدة مصرية، معرباً عن فخره باهتمام البنك بالدور والخدمة المجتمعية تجاه مصر ومؤسسات المجتمع المدنى.