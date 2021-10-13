وظائف خالية في بنك القاهرة لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في مختلف القطاعات، ويزداد بحث خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن وظائف البنوك، أملا في الالتحاق بالعمل بهم، لذلك يحرص الكثير من البنوك على الإعلان عن وظائف شاغرة بين الحين والآخر.

وأعلن بنك القاهرة عن وظائف شاغرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك القاهرة، كالتالي:

المؤهلات المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- ان يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه المهارات النوعية والتحليلية.

- ان يكون المتقدم للوظائف موجها نحو النتائج مع نظرة مستقبلية إيجابية، لديه تركيز واضح على الجودة العالية وربح الأعمال.

- أن يكون قادرا على تغيير مهارات الإدارة.

مسؤوليات الوظائف

- التوافق مع أصحاب المصلحة المعنيين لبناء نماذج أعمال تناسب القطاع بشكل أفضل بناءً على تحليل السوق المستهدف واحتياجات العملاء.

- العمل عن كثب مع رئيس تطوير الأعمال في بناء خطة تطوير مناسبة لفريق العمل المعين لضمان تزويدهم بالمهارات والتقنيات اللازمة من خلال المسار الوظيفي.

- بناء مسابقات لتحفيز قنوات التوزيع تجلب المزيد من المبيعات وتزيد الإيرادات.

- المساعدة في بناء خريطة المشروع وأحجار الرحى لجميع المشاريع المعينة من قبل رئيس العمليات اليومية.

- تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات الإدارة المعتمدة ومراقبة الالتزام بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة.