«شعبة البيض»: سعر الكارتونة بـ50 جنيها في منافذ «أمان» و«الزراعة»

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك استقرار نسبي في أسعار البيض في الوقت الحالي بسبب استقرار الأوضاع العالمية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى وجود انكماش في إنتاج خامات الأعلاف التي تستوردها مصر، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 90% من الأعلاف وهذا يؤثر على أسعار البيض والفراخ.

مبادرة بين «أمان» و«الزراعة» لتوفير البيض بسعر مخفض

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة»، المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مبادرة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة «أمان»، لتوفير بيض المائدة بأسعار المزرعة، لتكون في يد المستهلك مباشرة، وتم تطبيق المبادرة في بعض الأماكن وستشمل مختلف الأماكن الفترة المقبلة.

مصر تنتج يوميا 800 ألف طبق من بيض المائدة

وأوضح رئيس شعبية بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن شركة أمان بعثت سيارات في العباسية والجيزة بإجمالي 30 ألف بيضة، مشيرا إلى أن مصر تنتج يوميا 800 ألف طبق من بيض المائدة يوميا.

أهمية طرح البيض في البورصة السلعية

وأكد رئيس شعبية بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن بيض المائدة يدخل في صناعات مختلفة والإنتاج المنزلي لهذه البيض يستحوذ على 20% فقط من الإنتاج اليومي، لافتا إلى أن طرح البيض في البورصة السلعية سيؤدي إلى وجود سيطرة أكثر على الأسعار، مشيرا إلى أن كارتونة البيض ستكون بـ50 جنيها في «أمان» والأماكن التي تم الاتفاق معها، مثل وزارة الزراعة وغيرها.

وأشار رئيس شعبية بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن وجود البيض بأسعار مخفضة في المنافذ سيعمل على تخفيض أسعاره بشكل عام في الأسواق.