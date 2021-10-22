هل تراجع «طبق البيض» عن ارتفاعه؟.. قائمة أسعار الجمعة

واصلت أسعار البيض الأبيض والأحمر استقرارها اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، بعد الارتفاع الذي دام لعدة أيام خلال الفترة الماضية، كما استقرت أسعار البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أمس الأول بقيمة جنيه واحد، بعد استقرارها لمدة 39 يوما دون تغيير ملحوظ، حيث شهد الثلاثاء الماضي آخر ارتفاع في أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض خلال تعاملات، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، في مزارع الإنتاج والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 47 جنيها، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا في المحلات.

سجلت أسعار البيض الأحمر، نحو 49 جنيها في المزارع ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي

واستقرت أسعار البيض البلدي اليوم، عقب تخليه عن استقراره الثلاثاء الماضي، والذي دام لأكثر من شهر، واستقر البيض البلدي ليسجل 54 جنيهًا للطبق في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 57 و59 جنيهًا.

واتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة إجراءات عاجلة من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن، حيث ستكون هناك آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة، لكي يحصل المربي على هامش ربح، ويرضي المستهلك في نفس الوقت.