التموين: 6 أشهر أقل احتياطي استراتيجي للسلع.. وانخفاض أسعار البيض 3 جنيهات

قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، اليوم، إنه لا يوجد أي نقص في السلع الغذائية الأساسية، وأصبح أقل مخزون استراتيجي من السلع يقدر بنحو 6 أشهر.

18 شهرا تعاقدات اللحوم

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر شاشة «صدى البلد»: «بالنسبة للحوم فإن تعاقداتنا تبلغ 18 شهرا، ويبلغ احتياطي الدواجن 6.5 شهر، ولدينا مخزون من السكر حتى فبراير المقبل، وحدثت زيادة طفيفة في أسعاره بسبب مولد النبوي، لكنها بدأت تتراجع».

49 جنيها سعر كرتونة البيض في المجمعات

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أمر بطرح البيض في المجمعات الاستهلاكية بداية اليوم وغدا بسعر 49 جنيها للكرتونة، لافتًا إلى أن سعر البيض انخفض بنحو 3 جنيهات بسبب ضخه في المجمعات، وتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي في نهاية الأسبوع، كما تم البدء في ضخ الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بـ37 جنيها.

تصدير الدواجن

وأشار «خليل» إلى أن مصر تبدأ في تصدير الدواجن، بعدما حققت الاكتفاء الذاتي، مشددًا على توفر كل السلع الاستهلاكية الأساسية، ومنها الفول باحتياطي استراتيجي يزيد عن 6 أشهر.