«التموين» تطرح البيض بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن، اليوم السبت، في طرح سلعة «البيض» في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة التموين على مستوى المحافظات، إذ سيتم طرح 7 آلاف كرتونة بيض اليوم؛ لمواجهة غلاء سعر البيض في الأسواق.

طرح البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية

وتأتي طرح وزارة التموين لسلعة «البيض» في فروع مجمعاتها الاستهلاكية؛ تخفيفا على المواطن والأسرة المصرية ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الخارجية، إذ وصل سعر كرتونة البيض إلى 60 جنيها.

سعر كرتونة البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر كرتونة البيض المقرر ضخها في فروع المجمعات الاستهلاكية لم يحدد حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن سعر الكرتونة فور وصول الكميات المقررة إلى المجمعات.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يقل سعر كرتونة البيض المعروضة في المجمعات الاستهلاكية عن سعر الكرتونة في الأسواق الخارجية بنسبة من 15 إلى 10 جنيهات.

28 سلعة.. عدد سلع التموين الأساسية المصروفة على البطاقات

وأوضحت المصادر، أن البيض سيباع في المجمعات الاستهلاكية كسلعة استراتيجية لسد احتياجات المواطنين وليست كسلعة أساسية ضمن سلع التموين المعروفة والبالغ عددها 28، التي يتم صرفها على البطاقات التموينية.

وأشارت إلى أنه سيجري ضخ البيض في فروع المجمعات بسعر مخفض عن الأسواق لتأتي ضمن 1200 سلعة تطرحها وزارة التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات.

ارتفاع ملحوظ في سعر البيض في الأسواق

ويشهد السوق المحلي بداية من شهر أكتوبر الجاري، ارتفاعا ملحوظا في سعر كرتونة البيض حتى وصلت إلى 60 جنيها و65 جنيها في عدد من المحال التجارية.