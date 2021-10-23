أبرز المعلومات عن «محامي خلع» بعد مخالفته لآداب المهنة

أعلن المشرف العام على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، اليوم، عن تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي محمد شعبان فياض، والشهير بـ محامي خلع، وذلك بسبب تغيبه عن حضور جلسة التحقيق التي كان مقررا لها اليوم السبت.

محامي خلع

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة بشأن محامي خلع، والذي أثار الجدل مجددًا اليوم بعد غيابه عن الجلسة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن «فياض»، والمعروف إعلاميا بـ«محامي خلع»:

ذاعت شهرة المحامي محمد شعبان فياض، بعد ظهوره في حلقة تليفزيونية منتصف أكتوبر الجاري، وكشفه عن تفاصيل قضايا الخلع التي تعامل معها من خلال مهنته، وهو ما رصدته نقابة المحامين، والتي على الفور فتحت تحقيقًا عاجلًا بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها المحامي خلال ظهوره في البرنامج.

تحقيقات عاجلة

ويواجه محمد فياض، المعروف إعلاميًا بـ«محامي خلع»، العديد من المخالفات، بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال تخل بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا، وما يترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.

ولم يتوقف محامي خلع فقط عند سرد مجموع القضايا التي خاضها في هذا الشأن بل أن الأمر وصل به إلى تناول التفاصيل خلال الحلقة؛ فكشف عن أغرب قضية خُلع وصلت لمكتبه، والتي طلبت فيها الزوجة الخلع من زوجها بعد 41 عاما من الزواج، مشيرًا إلى أن الزوجة رفضت الإنفاق على زوجها بعد زواجه من أخرى على «عفشها».