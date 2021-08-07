داليا البحيري: «مشهد الأسانسير في محامي خلع مكنش هيتعمل.. وصورناه في العياط»

حل أبطال مسرحية «أبو العربي»، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الجمعة، من برنامج «معكم»، الذي يعرض عبر شاشة «CBC»، حيث سألت مقدمة البرنامج، الفنانين هاني رمزي وداليا البحيري بطلي العرض، عن مشهدهما المفضل في فيلم «محامي خلع»، الذي قدماه في بداية الألفية الجديدة.

وقال هاني رمزي، إن مشهد المحكمة هو مشهده المفضل في هذا الفيلم، أما داليا البحيري فقالت إن المشهد الذي جمعها بهاني رمزي في الأسانسير مشهدها المفضل: «سمينا المشهد ده بأنه ميتسماش، لأننا كنا كل ما بنيجي نعمله ميتعلمش، لدرجة إنهم اضطروا إلى بناء ديكور الأسانسير في العياط».

وحول المسرحية، قالت الفنانة داليا البحيري إنها المسرحية الأولى التي تُعرض لها، لذلك كانت المشاركة في «أبو العربي»، أمر جديد عليها: «مش بعمل نفس المجهود اللي بيعمله هاني رمزي أو أحمد فتحي، وهاني بيستمر على المسرح وقت طويل جدا وبيصعب عليّ وبيطلع ايده سقعة وعرقانة».

وأكدت: «بالنسبة للصعوبات التي واجهتني في المسرح، التغيير السريع جدًا، وكان من الضروري أن أتذكر دوري دائما، وأحاول السيطرة على صوتي وإيقاعي .. الحاجات جديدة عليّ تماما وحاسة إني بتعلم وفي حاجة مميزة».

في سياق آخر، سألت الإعلامية منى الشاذلي أبطال العمل وهم هاني رمزي والفنان أحمد فتحي والمخرج تامر كرم عن 3 أسماء لقصات شعر، ليرد عليها أحمد فتحي: «هي قصات الشعر لها أسماء؟! والله ما أعرف».