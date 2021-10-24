الصحة تحدد الأعراض الجانبية للقاح كورونا وتوجه رسالة للمواطنين

جددت وزارة الصحة والسكان طمأنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وأصدرت منشورا توعويا حددت فيه الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إنها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق بشأن حجز لقاح كورونا.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية، أشارت الوزارة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حمى أو صداع بسيط أو حكة أو إحساس بالتعب أو الإرهاق وتكسير في العضلات، وهي أعراض بسيطة تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن حجز لقاح كورونا، وقالت إن أخذ اللقاح يساهم في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين لخفض معدلات الوفاة وكذلك الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى إن إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون أكثر من الموجات الثلاث السابقة، ولكن معظم الإصابات ستكون بسيطة ومتوسطة وهي عزل منزلي، لافتة إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، حفاظا على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة لحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأعلنت التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية التي بلغ عددها 1100 مركز.