جمال عصمت: مصر تفوقت على نسب منظمة الصحة العالمية في علاج فيروس سي

أكد الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، أنه يشعر بسعادة غامرة بسبب تحقق حلم حياته المتمثل في القضاء على فيروس سي، موضحًا: «المشوار بدأ في عام 1996 عندما أجرينا أول بحث، وكانت نسبة إصابة المصريين بالفيروس 22%، بأكثر من خُمس المصريين، وكان هذا الوضع هو الانتشار الأكبر للفيروس في أي دولة في العالم».

97% نسبة نجاح الدواء المصري مقابل 90% لمنظمة الصحة العالمية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «مصر أول بلد في العالم وصل إلى ما تتطلبه منظمة الصحة العالمية من القضاء على فيروس سي، بتشخيص أكثر من 90% من المصابين، وإتاحة الدواء لأكثر من 80% الذين تم تشخيصهم، بل إن الدولة أتاحت الدواء لكل من تم تشخيصهم وثبتت إصابتهم بالمرض، ونسبة نجاح الدواء الذي أتحناه 97% بما يتجاوز نسبة منظمة الصحة العالمية وهي 90%».

وتابع عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ان ما تحقق نجاح مبهر لمصر وكل المنظومة الصحية والقيادة السياسية التي استطاعت خلال هذه الفترة أن تتصدر الدور العالمي في مكافحة فيروس سي، حتى أنها شاركت في علاج بعض الدول الأفريقية مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا.

منظمة الصحة العالمية اعترفت بأن مصر أول دولة تكافح فيروس سي

ولفت مستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة اعترفت بأن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في مكافحة فيروس سي: «فريق العمل بدأ منذ عام 2006، لكن دون الإرادة السياسية والدعم الذي تلقيناه من كل الجهات ما كنا نستطيع تحقيق هذه النجاحات الكبيرة».