إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى، على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «مرفت مصطفى إبراهيم»، 63 سنة، مقيم مدينه نصر، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات بالوجه، و«كريم محمد السيد»، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«عمر محمد السيد»، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، ويجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع عامل غرقاً في ترعة «ناصر»

ولقي عامل مصرعه غرقاً بمشروع «ناصر»، بدائرة مركز بالنوبارية، في محافظة البحيرة، في وقت سابق اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

،بالانتقال والفحص تبين وفاة «هاني إبراهيم سليمان 46 سنة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات.