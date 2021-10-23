الصحة تنفي تسبب لقاح كورونا في الإصابة بالفيروس: آمن وفعال

الكثير من التساؤلات تدور حول مكونات لقاح كورونا، وما إذا كان اللقاح يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا أما لا، وهو ما يردده الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجيب وزارة الصحة والسكان على تلك التساؤلات وتزيل تلك الحيرة.

ما هي مكونات لقاح كورونا؟

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مكونات لقاح كورونا، وأكدت أن اللقاح يحتوي على أجزاء من فيروس كورونا، ولكن تم إضعافها أو تعطيلها.

وتطرقت وزارة الصحة والسكان للحديث حول دور لقاح كورونا، وأضافت أن لقاح كورونا يقوم بتحفيز مناعة الفرد على تكوين أجسام مضادة ومقاومة للفيروس.

ونفت وزارة الصحة تماما ما يتردد حول تسبب الحصول على لقاح كورونا في الإصابة بالفيروس، مؤكدةً أن اللقاح آمن وفعال ولا يسبب الإصابة بالفيروس.

الصحة تحدد 6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من الإرشادات والنصائح التي يجب على المواطنين اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وهي كالتالي:

1 - الحصول على لقاح كورونا «كوفيد - 19».

2 - التوقف تماما عن التدخين.

3 - تناول الفرد كل من الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات.

4 - ارتداء الفرد للكمامة الطبية.

5 - غسل اليدين بشكل مستمر.

6 - الابتعاد تماما عن الازدحام.

وفي سياق آخر، دعت وزارة الصحة والسكان كافة المواطنين بالكشف والعلاج بشكل مجاني داخل الوحدات الصحية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية من أجل الفحص مع علاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الكشف بشكل مبكر عن الاعتلال الكلوي.