محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في «فاميلي بارك»

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي كبير خلال الأيام القليلة المقبلة في القاهرة، وبالفعل أعلن عن التفاصيل الخاصة به، من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وتفاعل الجمهور مع خبر الحفل بشكل كبير.

حفل محمد رمضان في القاهرة

وكشف الفنان محمد رمضان، عن أن الحفل الغنائي الخاص به سيتم إقامته يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر في «فاميلي بارك» وكعادته جعل شعار حفلته تحت عنوان «أقوى حفلة في القاهرة».

وسيقدم محمد رمضان خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه الخاصة، على طريقة «الشو» على المسرح، كما اعتاد في كل حفلاته الغنائية، وستكون أغنية «نمبر وان» من بين أغنيات الحفل.

مسلسل «موسى»

يذكر أن الفنان محمد رمضان، كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى»، الذي شارك في بطولته بجانب هبة مجدي، وتارا عماد، ومنذر رياحنة، وصبري فواز، وسمية الخشاب، وعارفة عبد الرسول، وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أغنية «مستر زيرو»

وكان المنتج سيف عريبي، قد أعلن مؤخرا عن أغنية جديدة تحكي عن قصتي «نمبر وان»، و«نمبر 2» لمحمد رمضان وأحمد الفيشاوي، من خلال صورة، نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وتحمل اسم «مستر زيزو»، ولكن سيقدمها مطرب آخر بصوته.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي، بعدها في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنه لا يوجد بينه وبين الفنان محمد رمضان أي خلاف، وأن ماحدث في الأغنيتين هو نوع من أنواع الراب.