استشاري مناعة: التجارب أثبت فاعلية فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

علق الدكتور أشرف الفقي، استشاري المناعة والأبحاث الإكلينيكة، في واشنطن، على إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن جرعات لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأطفال تبدو فعالة للغاية، مؤكدا أن المنظمة ستنظر هذا الملف يوم الثلاثاء المقبل.

الجرعات ستكون مختلفة في تلك الفئة العمرية مقارنة بالأعمال من 12 إلى 18 سنة

وأكد «الفقي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر، كانت واعدة من جهة السلامة والكفاءة من ناحية التحصين لتلك الفئة العمرية ما بين 5 إلى 11، وأنها لا تقل عن كفاءة التحصين للشريحة الأكبر عمرا من 12 إلى 18 سنة.

وكشف الفقي، عن أن طبيعة وملامح الجرعة التي ستمنح من «فايزر» للفئات العمرية ما بين 5 إلى 11 سنة، مختلفة تماما عن الفئة العمرية الأكبر، موضحا «الجرعة ستكون مختلفة للفئات الأقل، وفقا للتجارب السريرية، وستكون 10 ميكرو جرام، وهي ثلث الجرعة الممنوحة للفئات العمرية ما بين 12 إلى 18 سنة، وهي الجرعة الاكثر أمانا وفعالية لتلك الفئة العمرية».

لا توجد أعراض جانبية شديدة الخطورة

وحول الأعراض الجانبية قال إن «هناك أعراض جانبية متوقعة من قبل، مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو الألم في موضع الحقن إلى آخره، وهذه حدثت في نسب مقبولة من متلقي اللقاح، لكن بالنسبة للأعراض الجانبية الشديدة التي قد تؤدي لدخول إلى المستشفى كانت صفر، ونسبة التحصين بلغت ما يقارب الـ90.6% في هذه الشريحة».

90.6% كفاءة التحصين في تلك الفئة العمرية وفقاً للتجارب السريرية

وذكرت الإدارة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن اللقاح لم يسبب مشاكلا غير متوقعة تتعلق بالسلامة.

ونشرت الإدارة تحليلها لبيانات شركة «فايزر»، قبل اجتماع- الأسبوع المقبل- لمناقشة ما إذا كانت اللقاحات جاهزة للاستخدام على ما يقرب من 28 مليون طفل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.