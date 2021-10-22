وصول 1.4 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى القاهرة

وصلت اليوم الجمعة، الشحنة الثالثة من لقاح فايزر، التي تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لمصر، وتقدر بـ1.4 مليون جرعة.

وبدوره، رحب جوناثان كوهين السفير الأمريكي، بوصول الشحنة إلى القاهرة اليوم، مشيرا إلى أنها جزء من تبرع بقيمة 500 مليون جرعة من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرة كوفاكس؛ وذلك لحماية المصريين من فيروس كورونا ومنع انتشار السلالات الجديدة الخطيرة.

وقال «كوهين»: «تبلغ الشحنة 1.4 مليون جرعة، وهي ثالث تبرع مباشر من لقاحات فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري، ويؤكد التبرع باللقاحات اليوم التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، التزمت الولايات المتحدة بتزويد مصر بأكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر وقدمت الآن أكثر من 4.6 مليون جرعة، وستصل خلال الأسابيع المقبلة ملايين الجرعات الإضافية من اللقاحات الأمريكية، وهي اللقاحات الأكثر أمانًا وفاعلية والأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية».

إرسال جرعات لقاح فايزر للمحافظات

ومن المقرر إرسال جرعات فايزر بشكل سريع إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وبورسعيد والدقهلية والبحيرة والأقصر وأسيوط، وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسيف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر، ثم يتم توزيعها على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد لتلقيح المواطنين.

تعاون مصري أمريكي في مكافحة وباء كورونا

وتتعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق؛ ففي بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، ثم قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب.

وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لمصر لدعم العاملين في المجال الصحي في إعطاء اللقاحات وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة باللقاحات.