جيهان خليل تكشف لـ«الوطن» كواليس مشاركتها في حكاية «على الهامش»

حققت الفنانة جيهان خليل، نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها في حكاية «على الهامش» من مسلسل «إلا أنا»، كما حصدت ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جيهان خليل عن كواليس «على الهامش»: كانت مريحة

وعن كواليس العمل قالت جيهان خليل لـ «الوطن»، إن كواليس الحكاية كانت ممتعة ومريحة، لأن مخرج العمل هو القائد الذي يحكم الكواليس، مضيفة: «الحمدلله كنت محظوظة بالشغل مع المخرج أحمد شفيق، ودي أول مرة اشتغل معاه، والكواليس كانت مريحة وهو مريح في الشغل، وكان الشغل ماشي بسلاسة والجو بيننا كممثلين كان كله لطيف، كما كنا طول الوقت بنضحك ومبسوطين حتى لو بنصور دور شر أو صعب».

جيهان خليل تتعاون مع نيرمين الفقي لأول مرة

وأضافت عن تعاونها للمرة الأولى مع الفنانة نيرمين الفقي: «استمتعت بالعمل مع الفنانة نيرمين الفقي، لأنها جميلة جدا، ورغم تعاملي معها لأول مرة إلا أنها لطيفة جدا، ومريحة في التعامل، وأنا انبسطت جدا من الشغل معاها، فهي من الشخصيات اللي روحها طيبة، وجمال شكلها داخلي».

واستكملت حديثها: «أما صبري فواز أنا بحبه كممثل وهو دايما كان بيشجعني من وقت ما كنت في معهد فنون مسرحية، ولما كنت بعمل مسرح كان دايما بيدعمني ويعلق على شغلي، وكنت مبسوطة جدا لما عرفت أنه هو اللي هيكون في الدور وشغلي هيبقي معاه».

جيهان خليل تكشف كيفية استعدادها لدور «إنجي»

وعن استعدادها لشخصية «إنجي»، التي تؤديها في الحكاية، قالت: «الدور اتعرض عليا في وقت قصير بين أننا نحضر للدور وأننا نبدأ تصوير، ولكن ورق السيناريو كتابة أماني التونسي، أعطى الشخصية حقها، وكمان المخرج أحمد شفيق ساعدني وأداني المفتاح بتاع الموضوع»، مضيفة: «اتفقنا إن ورا الشخضية دي فيه مرض واضطراب نفسي هيكون المحرك ليها في اللي هتعملوا بعد كدا، وقعدتي مع مخرج العمل بالإضافة إلى اللي مكتوب في الورق، ساعدني جدا أكون شايفة الشخصية كويس وحساها كويس ودا اللي حصل».

أبطال حكاية على الهامش

حكاية «على الهامش» تعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء، الساعة الـ 8 مساء، وهي بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، عمرو محمود ياسين، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.