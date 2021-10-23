«القومي للبحوث»: الأبراج الأيقونية في العاصمة الإدارية تتحمل الزلازل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث، إن بركان لابالما في إسبانيا لديه حالة فوران منذ شهرين، وأثر على المغرب والجزائر وبعض دول أوروبا ولن يكون له تأثير على مصر.

بركان إتنا سيؤثر على مصر

وأضاف «القاضي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع أن توجد بعض الأبخرة من بركان إتنا في جنوب إيطاليا لتأتي إلى مصر ولكن النسب التي تم تسجيلها أقل من المعدل الطبيعي للأبخرة والغازات، مبينا أن هذه الأبخرة لن تؤثر على الصحة أو الزراعة.

الشبكة القومية للزلازل لديها 85 محطة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث، أن البركان الذي يحدث ليس له علاقة بالزلازل، ومصر لن يحدث فيها زلزال بسبب بركان لابالما، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل لديها 85 محطة موزعة على أنحاء الجمهورية ويتم رصد زلزالين يوميا أو ثلاثة على مستوى مختلف المحافظات، لكن هذا لا يعني أن مصر دخلت حزام الزلازل، وغير منتظر دخولها هذا الحزام حاليا أو في وقت قريب.

الدولة تستثمر في البنية التحتية في الجهات العمرانية الجديدة

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث، إلى أن الدولة تستثمر في البنية التحتية في الجهات العمرانية الجديدة ويتم تطبيق الكود الزلزالي في الأبراج الأيقونية في العاصمة الإدارية ويتم حاليا دراسة تطبيق ذلك على أبراج العلميين الجديدة بالتنسيق مع شركات المقاولات، مبينا أن هذه الأبراج ستتحمل الزلازل التي تحدث في المنطقة.

سكان القاهرة شعروا بزلزالين سابقين

وتعرضت مصر خلال 10 أيام إلى زلزالين نتيجة حدوث زلزال في قبرص وكريت القريبة من مصر، ما جعل سكان القاهرة يشعرون بالزلزال لثوانٍ معدودة دون وقوع خسائر في الأرواح.