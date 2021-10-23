خالد منتصر: التشابك التشريحي والفسيولوجي بين الإنسان والخنزير في أعلى درجة

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر والكاتب، إنه عندما أقدم جراح في الولايات المتحدة الأمريكية على زرع كلية خنزير داخل مريضة متوفاة دماغيًا، استأذن أسرتها أولًا، وهذا أمر إنساني جميل، «قالوا لأسرتها نقدر نعمل التجربة دي لأنها تفيد البشرية؟، فوافقت الأسرة على الفور، ودي الثقافة اللي إحنا بنتكلم دائمًا عنها»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس».

كلى الخنزير نجحت في جسد الإنسان

وأضاف «منتصر»، أن الطبيب زرع الكلى في ساق المريضة، وليس داخل جسدها، من أجل متابعة هذه العملية لمدة 54 ساعة، «لقوا كمية البول مضبوطة، والكلى مشيت عادي جدًا زي الكلية البشرية»، موضحًا أنه عندما سألوا الجراح الأمريكي عن إنجازه رد عليهم: «إحنا ما زلنا في بداية الطريق»، وهذا ما يريد أن يوصله لكل المتابعين بأن العلم والعلماء متواضعين للغاية، كما ذكر الطبيب الجراح أن هذا الإنجاز لم ينشر حتى الآن في مجلة طبية عالمية، وهذا يدل على مدى تواضع الطبيب.

وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن الطبيب لن يقول «الدنيا بقت منضبطة» إلا بعدما يتعرض لنقد طبي ومناقشة من متخصصين في إحدى المجلات الطبية المتخصصة، لكنه ذكر فقط أن هذا الأمر سيفتح باب أمل لكل الناس، «الطبيب قال ده هيفتح باب أمل لناس مش عارف أزرع لهم كلية بشرية وأديهم أدوية تقاوم الرفض زي مرضى السرطان، وزي مرضى مش قادرين يستنوا 3 أو 4 سنين عشان يلاقوا كلية بشرية»، موضحًا أن هذا الأمر لم يخلُ من الجدل في أمريكا أيضًا.

جمعية الرفق بالحيوان رفضت مثل هذه العمليات

وتابع خالد منتصر أن جمعية الرفق بالحيوان في أمريكا ترفض هذا الأمر، كما أن العلماء أكدوا أن الترابط والارتباط والتشابك التشريحي والفسيولوجي بين الإنسان والخنزير في أعلى درجة، «القلب بتاع الخنزير هو زي القلب بتاع البنى آدم، حتى تجارب القسطرة بيعملوها على الخنازير، والصين استخدموا قرنية الخنزير لإعادة البصر للإنسان، الخنزير حيوان مُتهم دائما وغلبان وفيه عدوانية شديدة ضدة، وعاوز أأكد أن مسألة التحريم بتاع اللحم لا تعني تحقير هذا الحيوان ككل».