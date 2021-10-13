خالد منتصر: «السلفيين عاملين فرح عشان حريق الجونة»

علق الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، على اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، والذي جرت السيطرة عليه منذ قليل، وأسفر عن إصابة 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى على الفور.

وكتب منتصر، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «السلفيين عاملين فرح عشان قاعة حفل الجونة إتحرقت وبيقولوا ده إنتقام ربنا من الفنانات وفساتينهم».

واقعة الحرم المكي

وأضاف: «سؤال ساذج، هي حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي ومقتل وإصابة 300، وحادثة دهس الحجاج في منى اللي مات فيها 769 وأصيب حوالي ألف، هل الحوادث دي كانت إنتقامًا إلهيًا من الحجاج وملابس الإحرام؟!».

مصدر أمني

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني على أنه جرى انتداب المعمل الجنائي من أجل تحديد أسباب اندلاع حريق بالقاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، والذي صار محط أنظار الجميع منذ صباح اليوم في أعقاب انتشار الحريق.

وأضاف المصدر الأمني، أن المباحث قامت بإخطار النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيق حول الحادث، وبدأت في معاينة المكان للوقوف على أسبابه، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشف مسؤولون بالمهرجان، أن ماسًا كهربائيًا تسبب في وقوع الحادث، تسبب في اشتعال النيران بأرضية القاعة والمدرجات الخشبية وبعض الديكورات.

من جهته أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن مركز احتفال مهرجان الجونة سليم، وأن المهرجان سيتم افتتاحه في موعده، حيث نشر ساويرس صورة للمركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أظهرت قاعة الاحتفالات سليمة ولم تتأثر بأي حريق.