خالد منتصر عن رافضي التبرع بالأعضاء: لسه عايشين في فيلم «جري الوحوش»

قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إن ما يقوله البعض بشأن أن «الجسد ملك لله» للتدليل على عدم جواز التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة، يستهدف مغازلة تيار معين في المجتمع، كما أنها حجج أصبحت بديهية ومردود عليه، لأن كل شيء موجود على الأرض ملك لله: «وبالتالي يكون الحل هو أن نُصاب بالشلل، ولا نتصرف في أموالنا لأنها ملك لله، ولا وحداتنا السكنية لأنها ملك لله».

استعلاء في الخطاب الديني

وأضاف منتصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»: «هناك استعلاء في هذا الخطاب الديني على الناس، ووضع نفسه في احتكار الجنة والسماء، حيث يقولون إن نيتنا ليست خالصة لله وأننا نروج لتريندات وهمية .. الطريقة دي معادتش تنفع، وكفاية تدخل في حياتنا بهذا الشكل، وكفاية نغلب ثقافة الموت والنكد على ثقافة البهجة والسعادة والحياة، ووصلني اليوم أن هناك 15 شخص قاموا بالتوصية في الشهر العقاري بأن يتبرعوا بأعضائهم، وللأسف لم يستقبل أحدًا منهم الورق .. إحنا لسه عايشين ثقافة فيلم جري الوحوش، وكل ذلك لا علاقة بالعلم».

مناشدة للجنة الصحة بمجلس النواب

وتابع، أن الوقت قد حان للتوقف عن هذه المسألة لأن الدين خُلق لسعادة البشر، لا لتعاستهم، موضحًا: «الدكتور أشرف حاتم إنسان مستنير وهو رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومطلوب منه ألا يبدأ من المربع صفر، لكن يجب أن يبني على القانون الموجود، ولا يجب أن يسمح بتكرار اللعبة التي جعلتنا ندور حول أنفسنا لمدة ربع قرن، ولا يجب أن نسمح لأحد بالتعطيل».

القانون يحتاج إلى بعض الإضافات

وواصل: «القانون موجود ويجب أن نضيف إليه، فمثلا هناك في القانون تحتاج إلى تعديل، مثل الثبوت اليقيني للموت، لأن العلم لا يعرف معنى كلمة يقيني، وأريد أن أضيف بدلا منها الموت الدماغي مثل المملكة العربية السعودية، فنحن لسنا أكثر تدينا منها، ولا نزايد على مهبط الرسالة».

وأكد، أن دولة الأردن شهدت 14 عملية زراعة قلب تمت في السنوات الأخيرة، بينما لم تجرِ مصر عملية زراعة قلب او رئة أو كبد واحدة –من متوفٍ- طيلة هذه الواحدة، رغم أن مصر تعلم فيها كل الأطباء الذين يجرون هذه العمليات.

وأشار، إلى أن هناك ما يعرف باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، لم تجتمع منذ سنوات، مشددًا على أن عملية التبرع معقدة لأبعد الحدود: «أتمنى أن يعقد الدكتور أشرف حاتم اجتماعا عاجلا للجنة الصحة من أجل تفعيل القانون، ويجب ان يبني عليه، ولدينا الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وهو من رواد زراعة الكبد في مصر، وأخذ على عاتقه منذ زمن طويل تبني هذه الحملة، وكان موجودا في لجنة زراعة الأعضاء ويجب الاستفادة منه».