وزير الري: نصيب الفرد انخفض من 3 آلاف متر مكعب لأقل من 500 في 100 سنة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك وعي عام على كل المستويات بملف المياه في مصر، من أعلى المستويات حتى أصغر شخص في الدولة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى بنفسه قضية المياه ويتحدث في كل تفاصيلها، وسيلقي كلمة افتتاحية في «أسبوع القاهرة للمياه»، ما يُعطي رسالة قوية أن الدولة بكل مستوياتها ومسؤوليها لديهم اهتمام كبير بالمياه.

الوزير يقارن بين حصة الفرد من المياه خلال 100 سنة

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن مصر ستعرض خلال المؤتمر قضية المياه وكيفية الوفاء بمتطلبات الألفية للتنمية، «كل دي حاجات بتدعم قضية المياه وفي نفس الوقت تتعامل مع المشاكل بتاعتها، لو رجعنا 100 سنة وراء، عام 1920 كان عدد سكان مصر 10 أو 15 مليون مكانش عدد كبير، وكانت كمية المياه تتقسم على المواطنين».

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن نصيب الفرد من المياه في عام 1920 كان يتعدى الـ 3000 متر مكعب سنويًا، بينما الآن نسبة المياه ثابتة، ولكن عدد السكان زاد لـ105 ملايين نسمة، وحال تقسيم كمية المياه على عدد السكان سيكون نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب، « ده طبعا موضوع مش يتسكت عليه، بنحاول نعظم الاستفادة من المياه من خلال تحسين جودة ونوعية المياه».

مصر من الدول الرائدة في إدارة المياه ولديها خبرات

وتابع الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر تعمل على استخدام المياه أكثر من مرة، تصل لـ4 مرات، موضحًا أن المنظمات الدولية تُشيد وتذكر أن مصر من الدول الرائدة في إدارة المياه ولديها خبرات، كما أن خبراء المياه حول العالم الذين سيحضرون «أسبوع القاهرة للمياه» سيأتون لمصر من أجل رؤية تجربة مصر والاستفادة منها.