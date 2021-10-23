وزير الري: الري بالتنقيط خفض تكلفة زراعة الفدان من 22 لـ10 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن كفاءة استخدام المياه في مصر دون المشروعات التي تنفذها الدولة هي الأعلى كفاءة والأكثر إنتاجية في إفريقيا: «لما المشروعات دي تعلي الكفاءة أعلى كمان ده أمر مفيد ومهم جدًا»، موضحًا أن كفاءة استخدام المياه في مصر 85% وهي من أعلى الكفاءات على مستوى العالم، وذلك خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والذي يُعرض على قناة «TeN».

عملنا على ترشيد استخدام المياه من خلال تبطين الترع

وأضاف «عبد العاطي»، أن مياه الصرف الزراعي تذهب لمحطات رفع ثم تحلية، ويعاد استخدامها بعد معالجتها أربع مرات، «عملنا على ترشيد استخدام المياه من خلال تبطين الترع، وعملنا على تطوير المساقي من أجل وصول المياه إلى الأرض بسرعة»، كما تم إدخال نظام الري بالتنقيط، موضحًا أنه من خلال التوعية بأهمية الري بالتنقيط في سنة واحدة أصبح هناك مليون فدان أو أقل قليلًا تحولوا إلى ري حديث بدلًا من الغمر، وذلك بعد وضوح أهمية الري الحديث.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن أحد الفلاحين كان يجلس معه منذ يومين، أوضح له أن تكلفة الإنتاج من الفدان الواحد انخفضت من 22 ألف لـ 10 آلاف جنيه، «الفرق ده دخل في جيب الفلاح، يُحسب دخل إضافي، مع زيادة الإنتاج نفسه 30%، وتحسين نوعية المنتج، لأنه بيديله السماد الصح في التوقيت الصح وكمية المياه المضبوطة، واستخدامه للسماد قل بنسبة 70%، بيحط الكمية اللي انا محتاجها بالضبط».

الري الذكي يتم استخدامه بالموبيل

وتابع: «فلاح آخر كان معاه 9 قراريط، دخل الري الحديث، وعمل الزراعة بتاعته مكثفة على جنبي النبات، من خلال الري بالتنقيط ضاعف الإنتاج كأنه فدان ونصف ودخله زاد، الوعي ده الفلاحين ينقلوا من بعض وهما شطار، الأول كان فيه مقاومة وكان فيه تشكيك، أما الري الذكي يكون فيه مقاييس للرطوبة وفيه مقاييس لحركة الرياح حوالين الأرض، ومعدل البخر والحالة الجوية يتحسب ده مع عمر النبات، بيشتغل بالموبايل».