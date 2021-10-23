وزير الري: «شربت مياه صرف معالجة.. جودتها أعلى من مياه الشرب»

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، إن تدوير المياه ومعالجتها ليس بدعة؛ فمعظم دول العالم تعيد استخدام المياه للوفاء باحتياجاتها المختلفة، متابعا: «شربت مياه معالجة من الصرف الصحي درجة جودتها أعلى من مياه الشرب اللي بنشربها، ولسه حتى الآن محتفظ بالزجاجة دي».

أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف على مستوى العالم

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مصر بها أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف على مستوى العالم، وهي محطة بحر البقر؛ إذ تقوم بتحلية 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وجار إنشاء محطة أخرى أكبر منها تُسمى محطة الحمام لتحلية ومعالجة 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

وأكد أن المحطات الموجودة في مصر تُعيد تدوير 20 مليار متر مكعب سنويًا، بنسبة 33% من مواردنا المتجددة، مؤكدًا أن دول قليلة فقط هي من تقوم بهذه النسبة من المعالجة.

تحلية المياه ليست بدعة

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مصر تُعد رقم اثنين من ناحية نسبة المياه التي تتم معالجتها، بينما من ناحية الكمية مصر تُعد رقم 1، مضيفا: «بعد ما نخلص محطة الحمام وبحر البقر مع محطات أخرى، هنوصل 45%، وهنبقى أول دولة حول العالم في إعادة استخدام المياه»، مشيرا إلى أن الدول تقبل على هذا الأمر بسبب الاحتياجات الكبيرة، مع ثبات كمية المياه.

وتابع: «لازم المياه أدورها أكثر من مرة، في سنغافورة عندهم مطر، بس مش عندهم أرض يخزنوا فيها، فبيعالجوا مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي في محطات معالجة ثلاثية، ويحطوها في الخزان الجوفي تحت الأرض، ويجوا يسحبوها ويوزعها مرة أخرى على البيوت».