وزير الري: من مصلحة إثيوبيا التوصل إلى اتفاق بخصوص السد

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن أسباب فشل مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، موضحا أنه من أجل نجاح المفاوضات يجب أن تكون هناك إرادة متبادلة بين كل الأطراف وليس من جانب طرف واحد أو اثنين، «كان عندنا إرادة سياسية وفنية كبيرة جدًا للوصول إلى حل واتفاق».

الإرادة السياسية للأسف لم تكن متوفرة لدى الجانب الأثيوبي

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هذه الإرادة لم تتوفر في الجانب الإثيوبي، «كل ما نقترب من طريق النهاية يبتدي الجانب الإثيوبي يطلع بطلب جديد أو حاجة مش في الإطار العام بتاع التفاوض بتاعنا، وبالتالي نطلع بمخارج بحيث إننا نستهلك وقت، وهو مش عنده إرادة أو قدرة إنه يمضي على اتفاقية أو يوقع عليها، دي ببساطة خالص التعبير الخاص بفشل المفاوضات وأسبابها، لازم يكون فيه إرادة متبادلة ما بين الأطراف كلها».

من مصلحة إثيوبيا التوصل إلى اتفاق بخصوص السد

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن ظن إثيوبيا بأن مصلحتها تّكمن في عدم الوصول إلى اتفاق بخصوص السد ظن خاطئ تمامًا، لأن من مصلحة الجانب الإثيوبي التوصل إلى اتفاق، «من غير اتفاق يبقى لنا الحرية نتعامل مع حقوقنا بكل الوسائل المختلفة سواء القانونية أو السياسية».