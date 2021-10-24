أخر أخبار الدقهلية.. جثتان لأبناء عمومة وافتتاح مدفن صحي ومصنع تدوير

شهدت محافظة الدقهلية السبت، مجموعة أحداث ساخنة، بدأت بالعثور على جثتين لشابين من محافظة الشرقية ملقتان على طريق زراعي بين مركزي دكرنس ومنية النصر، وبهما طعنات متفرقة، فيما افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لأكبر مدفن صحي في قلابشو، ومصنع لتدوير القمامة في سندوب، والإعلان عن وجود أحد علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل 2% بين علماء العالم، وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وفي مجال الصحة، ضبط مكتب الأغذية المركزي، 8 أطنان مكرونة بالحشرات داخل مخازن سلع غذائية، وأغلق العلاج الحر 41 منشأة «عيادة ومعمل» غير مرخصة.

العثور على جثتين بالطريق الزراعي

عثر أهالي عزبة مرشاق مركز دكرنس، على جثتي شابين تبين أنهما من محافظة الشرقية وهما «محمود محمد محمد دياب» 29 سنة من البحاروة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وابن عمه «عمر إبراهيم محمد دياب»، مقتولين بطعنات سكاكين متفرقه بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف مباحث الدقهلية من تحرياتها لكشف غموض الحادث.

افتتاح مدفن قلابشو الصحي ومصنع تدوير سندوب

وافتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة، بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة على مساحة 18 فداناً، وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 233 مليون جنيه، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم، إضافة إلى افتتاح مدفن صحي في قلابشو مركز بلقاس.

وأكد «شعراوي»، أن الدولة قدمت دعما لمحافظة الدقهلية يصل إلى مليار جنيه لمنظومة المخلفات خلال الفترة الماضية.

إبراهيم الشربيني بين أكثر علماء العالم تأثيرا

حصد الدكتور إبراهيم محمد الشربيني، أستاذ والمدير المؤسس لبرامج أقسام علوم النانو، تصنيفه ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وجاء ذلك عقب اختياره عضواً بمجلس سياسات التعليم والبحث العلمي.

ضبط 8 أطنان مكرونة فاسدة

ضبط مركز الأغذية المركزي بالمنصورة، كميات كبيرة من المكرونة يصل وزنها نحو 8 أطنان في مخزن لا تتوفر فيهات الاشتراطات الصحية ومليء بالحشرات والزواحف والفئران، علاوة على وجود مكرونة بها عفن.

وأعلنت مديرية الصحة عن إغلاق 41 منشأة طبية «عيادة طبية ومعامل تحاليل» لعدم حصولها على تراخيص.