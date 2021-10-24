نتائج انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة.. التايه رئيسا

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، من فرز أصوات الناخبين، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وجاء إجمالي الأصوات 174‪8 صوتا في عدد خمسة لجان انتخابية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف قضائي كامل.

نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفوز كل من علاء التايه رئيسا، وعبدالناصر ناجي نائبا، وحجاج البنا أمينا للصندوق، وفوز كل من هاني حمد ومعتز الحلوانى وابتسام حامد وصلاح محروس ومحمد بشاري، بمقعد العضوية، وأحمد السنوسي ورضا عبدالعاطي بمقعدي الشباب تحت السن.

الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا من الأعضاء

وشهدت انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، التي بدأت صباح أمس السبت، إقبالا كثيفا على صناديق الاقتراع من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 710‪4 عضو، وتوافد الأعضاء على لجان الاقتراع منذ فتح باب التصويت تحت رقابة ومتابعة لجان من إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة.

بدأ فتح باب الاقتراع والتصويت في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت وشهدت اللجان زحاما شديدا من الأعضاء، واضطرت اللجنة المنظمة إلى دخول الناخبين في مجموعات، وغلق اللجان لدقائق، ثم إعادة فتحها لتسهيل دخول الناخبين منعا للتكدس، وتم إغلاق باب التصويت في الساعة السابعة مساء أمس السبت.

خاض المعركة الانتخابية بنادى الرياضات البحرية بالغردقة، 25 مرشحا بواقع 3 على مقعد الرئيس، و3 على مقعد نائب الرئيس، و2 على مقعد أمين الصندوق، وتنافس 13 على خمسة مقاعد فوق السن، و4 على مقعدين تحت السن