العثور على جثة مسن طافية على مياه النيل في أسيوط

تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة مسن عثر عليها الأهالي طافية على مياه النيل بجوار كوبري سوق المواشي، نطاق حي غرب.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية على مياه النيل بجوار كوبري سوق المواشي دائرة القسم.

وانتقل فريق من مباحث القسم وفرق الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، إلى محل البلاغ، وتبين صحة البلاغ وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

تحديد هوية صاحب الجثة

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة للمواطن «عبدالرحمن قطب محمد»، 70 سنة، التي تم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين تحت تصرف النيابة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بكشف أسباب الحادث، وجرى تحرير محضر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الغرق، من بينها مصرع صبي وشاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعتي الملاح وقرية العقال القبلي، التابعة لمركز البداري في المحافظة.

كما لقي طفل مصرعه غرقا، في أثناء استحمامه بمياه النيل، بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي، في قرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.