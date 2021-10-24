النطق بالحكم على المتهمين في قضية «خلية ميكروباص حلوان» بعد قليل

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، بعد قليل، النطق بالحكم على المتهمين باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية ميكروباص حلوان».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتورعلي عمارة.

قتل رجال الشرطة عمدا

وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، ووجهت للمتهمين العديد من التهم، منها اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كان هدفها قتل رجال الشرطة بالعمد، إضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في منطقتي المنيب والبدرشين بمحافظة الجيزة.

ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية والتي شملت اغتيال العميد علي أحمد فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، فضلا عن إشعال النار في السيارة الخاصة به بعد الهجوم الإرهابي عليه أمام منزله بأبو النمرس بمحافظة الجيزة.

السطو المسلح على مكتب بريد

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا وقائع إرهابية أيضا منها اغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ مالي قيمته 82 ألف جنيه، وذلك في العام 2016.

الإعدام والمشدد بحق المتهمين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما سابقا في حق المتهمين بتأييد إعدامهم والسجن المشدد بحق 32 متهما في قضية خلية ميكروباص حلوان، وتضمنت الإعدام لـ7 متهمين، والمشدد 15 عاما لـ5 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وبراءة 7 متهمين في القضية.