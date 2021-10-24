الصحة تستقبل الشحنة الثالثة من لقاح جونسون اند حونسون غدًا

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال الشحنة الثالثة من لقاح جونسون اند جونسون، المتمثلة في مليون جرعة، صباح غد الاثنين، بمطار القاهرة الدولي.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها، أنه سيتم استلام الشحنة وتحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية وبعد التأكد من سلامتها ومأمومنيتها، ستوزع على مراكز تلقي لقاح كورونا والمخصصة لأغراض السفر؛ لبدء عملية تطعيم المواطنين بها.

لقاح جونسون عبارة عن جرعة واحدة

وأوضحت الوزارة، أن لقاح جونسون اند جونسون، عبارة عن جرعة واحدة، وتصل درجة فعاليته إلى 88% لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى في إطار خطة الدولة للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الفئات الممنوعة من أخذ لقاح جونسون

وأشارت إلى الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا جونسون اند جونسون، التي من بينها السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عامًا، والفئات التي تعرضت لحساسية تجاه أي من مكونات اللقاح، وأي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة لحين التعافي.

ارتفاع نسب التعافي من كورونا

وكشفت الوزارة، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خروج 649 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 273154 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بهذه التدابير الصحية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.