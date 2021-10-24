كيف يُحسب نصيب الابنة المؤمن عليها في معاش والدها؟.. «التأمينات» تجيب

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن كيفية حساب نصيب الابنة المؤمن عليها في معاش والدها المتوفي، مشيرة أن هناك شرطين لاستحقاق الابنة معاش والدها المتوفي، وهو ألا تكون متزوجة، أو دخلها من عملها أعلى من نصيبها في معاش والدها.

وأوضحت الهيئة، أنه وإذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من الدخل من العمل فتستحق الفرق بينهما، أما إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمي للهيئة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يتم تقسيم المعاش بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، على النحو التالي:

- ابنة واحدة: تحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

منحة 3 شهور لمستحقى المعاش

وأوضحت التأمينات، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، لافتة إلى أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

ولفتت إلى أن منحة الوفاة، وفقا لنص القانون، تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.