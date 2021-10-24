إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف التعليم القيادية بمطروح الثلاثاء

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، تحديد موعد انطلاق المقابلات الشخصية للمتقدمين لجميع الوظائف القيادية الإشرافية في الثالثة عصر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من أكتوبر الجاري، بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح.

معايير التقييم في وظائف التعليم القيادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن معايير التقييم في الوظائف تُجرى وفق نموذج واستمارة لكل مرشح، طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2012، ولفت إلى أن هذه المسابقة تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي المؤهلات التربوية العالية من حملة الماجستير والدكتوراه في المنظومة التعليمية بمطروح.

وذكر أن لجنة المقابلات الشخصية ستمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية، مع تطبيق جميع عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية، وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن اليوم الأول الثلاثاء 26 أكتوبر سيكون مخصصا للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام، واليوم الثاني الأربعاء 27 أكتوبر سيكون مخصصا للمتقدمين لوظائف موجه أول وموجه ومدير ووكيل مدرسة ثانوي، شارحاً أنه سيتم تعليق جدول المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية كاملاً خلال ساعات علي لوحة الاعلانات في ديوان عام المديرية وكذلك لوحات الاعلانات بدواوين الادارات التعليمية.

مشاركة الإدرارات التعليمية في مسابقة التعليم

وتابع وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية شاركت بهذه المسابقة وفق الشروط التي سبق الإعلان عنها، لافتا إلى فرز ومراجعة جميع ملفات المتقدمين بواسطة لجنة الأمانة الفنية لكافة الوظائف المعلن عنها، وكذلك المتقدمين للتجديد وفق القواعد والقانون.

وأوضح أن اللجنة جرى تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك، وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية، وشدد وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العداله واعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي.