معركة دامية بين 11 شخصًا انتهت بمقتل ميكانيكي وإصابة سائق في الجيزة

مشاجرة أسفرت عن مقتل ميكانيكي وإصابة سائق، نتيجة خلافات على حيازة ورشة بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة، كان أطرافها 11 شخصًا، تعالت أصواتهم وتطورت المشادة لتشابك بالأيدي حتى انتهت بجريمة قتل وإصابة آخر.

نزاع بسبب ورشة ميكانيا

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين طرفين، كل منهما أحضر مؤيديه لمساندته، الطرف الأول 5 أشخاص «ميكانيكي وشقيقه واثنين من أبناء شقيقه»، بينما ضم الطرف الثاني 6 أشخاص «السائق وزوجته و4 من أقاربه»، وبدأت الخلافات حتى اشتعلت حدتها وانتهت بجريمة بسبب النزاع حول ورشة ميكانيكا ملك للسائق وكانت مستأجرة لوالد الميكانيكي.

مقتل ميكانيكي وإصابة سائق

لقى الميكانيكي مصرعه في الحال متأثرًا بضربة نافذة أودت بحياته، بينما أصيب السائق بجرح غائر، بعد خلافات استمرت لدقائق معدودة في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة، وتلقى الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة حادة بين طرفي بسبب النزاع على ورشة ميكانيكا انتهت بمقتل أحد الأطراف وإصابة الآخر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين بعد إجراء الفحص والتحريات، أن الميكانيكي سقط جثة هامدة، وأصيب خصمه السائق، وعلى الفور تم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة والمصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت بداية الخلافات عقب رحيل والد الميكانيكي، فأراد السائق إنهاء عقد الإيجار واستعادة ورشته، ولكن الميكانيكي رفض وأصر على بقائه داخل الورشة، ومن هنا بدأت الخلافات ونشبت المشاجرة بين الطرفين، وانتهت بمصرع الميكانيكي وإصابة السائق وسط حالة من الحزن والذعر بين الأهالي.

القبض على المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي النزاع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي طلبت تحريات المباحث وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان أسباب الوفاة.

واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، ومثلوا، اليوم الأحد، أمام قاضي المعارضات، الذي أمر بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.