أسعار سيارات «هاتشباك» بمصر «لو ليك في المستعمل»: أرخصها بـ17 ألف جنيه

دائمًا ما يبحث المستهلكين داخل السوق المحلي للسيارات المستعملة، عن أنواع بحالة جيدة وفئة سعرية مناسبة، كما يكتظ سوق السيارات المستعملة بالعديد من الموديلات القديمة والمتنوعة بين «السيدان» الرياضية متعددة الاستخدامات، وأيضًا سيارات «الهاتشباك».

وفي هذا الصدد، قال أنور علي عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، إنَّ هناك حالة من الطلب المتزايد على السوق المستعمل للسيارات، مشيرًا إلى قائمة السيارات الأقل سعرًا داخل السوق ضمن فئة الهاتشباك، بمتوسط سعر يبدأ من 20 ألف جنيه.

«فيات ريتمو» موديل العام 1988

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 20 ألف جنيه، وبحد أدنى 17 ألف جنيه، وأقصى 22 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«فيات بولونيز» موديل العام 1991

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 22 ألف جنيه، وبحد أدنى 17 ألف جنيه، وأقصى 25 ألف جنيه، حسب حالة المركبة.

«فولكس فاجن جولف 1» موديل 1975

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 26 ألف جنيه، وبحد أدنى 24 ألف جنيه، وأقصى 28 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«ستروين AX» موديل 1996

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 28 ألف جنيه، وبحد أدنى 23 ألف جنيه، وأقصى 33 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«سوزوكي ماروتي» موديل 1999

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 30 ألف جنيه، وبحد أدنى 26 ألف جنيه، وأقصى 33 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«فورد فيستا» موديل العام 1996

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 35 ألف جنيه، وبحد أدنى 28 ألف جنيه، وأقصى 40 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«دايو ماتيز» موديل العام 1999

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 40 ألف جنيه، وبحد أدنى 30 ألف جنيه، وأقصى 50 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.

«إسبيرانزا شيري كيو كيو» موديل 2004

سيارة «هاتشباك»، بمتوسط سعر 40 ألف جنيه، وبحد أدنى 35 ألف جنيه، وأقصى 47 ألف جنيه، حسب حالة السيارة.