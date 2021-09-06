«على قد الإيد».. أرخص 6 سيارات مستعملة في مصر

يرغب العديد من الشباب وطلاب الجامعات وخاصة المغتربين فى اقتناء سيارة بسعر يناسب إمكاناتهم المادية، تخفف عنهم المصاعب أثناء ركوب المواصلات، ولسهولة التنقل من مكان لآخر، لذا زادت عمليات البحث عن السيارات المستعملة، وخاصة ذات العلامة التجارية الإيطالية «فيات» بمختلف موديلاتها وأنواعها، نظرًا لكونها تحظى باهتمام نسبة كبيرة من المصريين منذ السبعينيات، حسبما صرح عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبري.

رابطة تجار السيارات: العلامة التجارية للسيارات الإيطالية تتميز بجودة عالية

وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العلامة التجارية للسيارات الإيطالية تتميز بجودة عالية، كما أنها تستهدف عددا من الشباب خاصة (فيات 128 وتمبرا واونوا هاتشباك)، مشيرًا إلى «فيات شاهين» كان يهتم بها فئة الأطباء والموظفين الحكوميين، لأنها أكثر سيارة عائلية، فضلا عن تفاوت أسعارها، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار أشهر السيارات فيات في سوق السيارات المستعملة بمصر.

أسعار «فيات» في سوق السيارات المستعملة بمصر

فيات 128- 1991

سعر متوسط فى سوق السيارات 24,000 جنيه، أقل سعر في سوق السيارات 21,000 جنيه، بينما أعلى سعر 27,000 جنيه.

فيات تيبو1993

متوسط سعر السيارة فى السوق 33,000 جنيه، أقل سعر في سوق السيارات 33,000 جنيه، و أعلى سعر 33,000 جنيه.

فيات دوجان 1992

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات 34,000 جنيه، أقل سعر السيارة في سوق السيارات 30,000 جنيه، أعلى سعر 40,000 جنيه.

فيات شاهين 1993

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 34,000 جنيه، أقل سعر29,000 جنيه، أعلى سعر38,000 جنيه.

فيات اونو 1993

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات 36,000 جنيه، أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات 33,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات 38,000 جنيه

فيات تمبرا 1993

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات 38,000 جنيه، أقل سعر 33,000 جنيه، أعلى سعر 41,000 جنيه.