وزير الري: أكثر من 1800 مشارك فعلي وافتراضي في «أسبوع القاهرة للمياه»

نقل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ترحيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورغبته بمشاركته في الحدث المهم، لولا ارتباطه المسبق بهذا التوقيت، معربًا عن سعادته بافتتاح «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الرابعة على التوالي، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص».

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

وأوضح وزير الري، أنَّ أسبوع القاهرة للمياه سيشهد تبادل الرؤى فيه حيال التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع والقدرة على إدارة الموارد المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجيا في مجال المياه، مبينًا أنَّ ذلك يتطلب إيجاد منصة للتعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد حلول علمية ومستدامة لكل قضايا العالم.

وأضاف وزير والري، خلال كلمته بفعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، والذي انطلق اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ النجاحات التي حققها وسيحققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار للخبراء ومتخذي القرار حول العالم.

7 اجتماعات و8 أحداث جانبية وورش عمل و5 مسابقات

وأضاف أنَّ أسبوع هذا العام يضم أكثر من 1800 مشارك بين فعلي وافتراضي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وتضمن الأسبوع 7 اجتماعات رفيعة المستوى، و8 أحداث جانبية وورش عمل و5 مسابقات علمية وتطبيقية والتي تأتي لرفع مستوى الوعي لقضايا المياه على كل المستويات.

وتابع «عبدالعاطي»، أنَّ العالم أدرك أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة، ولكنها أحد أهم التحديات التي تواجهنا، فنحن نواجه العديد من التغيرات العالمية كالتغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار ببعض الدول وجائحة كورونا، مع استمرار الطلب المتزايد على المياه في ظل محدوديتها.