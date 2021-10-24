أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر»

يستعد الفنان أحمد مجدي، لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم «حبر أحمر»، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج بالتعاون مع شركة start advertising.

فيلم حبر أحمر

ووقع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور ومحمد فتوح أصحاب الشركة الشريكة في الإنتاج.

وأكد منتجو الفيلم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه الفيلم سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أنه من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم «حبر أحمر» تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق وسيناريو وحوار محمد مجدي وإخراج هاشم طاهر، كما يشارك المخرج مجدي أحمد علي كمشرف على الإخراج في الفيلم.

مسلسل قصر النيل

يذكر أن الفنان أحمد مجدي، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين أولهما «قصر النيل» الذي شارك في بطولته بجانب دينا الشربيني وصبري فواز وعمر السعيد وصلاح عبد الله وريهام عبد الغفور ونبيل عيسى وناردين فرج وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بنت السلطان

كما شارك «مجدي» في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بنت السلطان»، بجانب روجينا وباسم سمرة وسوسن بدر وندى موسى ومحمد مهران وبيومي فؤاد ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.