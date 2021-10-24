5 خطوات يجب اتباعها عند حدوث الزلازل.. اثبت مكانك واحذر الأسانسير

شهدت بعض مناطق العالم الأيام الماضية، وقوع هزات أرضية، ويبدو أن مصر ما زالت بعيدة عن مناطق الزلازل، وفقا لحديث الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الذي نفى دخول البلاد في حزام الزلزال.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «بالرغم من ذلك لدينا زلازل يومية مسجلة في الأراضي المصرية وخارجها كزلزال الأسبوع الماضي، ومصدره جزيرة كريت».

نصائح عند حدوث الزلازل

وأضاف «القاضي»: «ليس كل الهزات الأرضية نشعر بها ونسجل يوميًا في المتوسط زلزال أو اثنين، وغير محسوس بها باستثناء زلزال كريت في الأسبوع الماضي نظرًا لعمقه كمركز بـ 60 كلم مما أدى لشعور سكان القاهرة به بخلاف سكان السواحل الذين لم يشعروا به رغم قربه من السواحل بمسافة 390 كيلومترًا من الإسكندرية أكثر من العاصمة.. ولو حصل زلزال الكل يثبت في مكانه، وبلاش قفزات من الشبابيك أو التدافع على السلالم».

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن في حال وقوع زلزال، وفقا للموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا، نقلا عن سكاي نيوز عربية.

1- يجب إذا كنت في المنزل أن تحرك إلى أسفل أي طاولة أو مكتب، وإذا لم تجد شيء تتحرك أسفل منه، تحرك إلى جدار داخلي بعيدًا عن النوافذ؛ فقد ينكسر الزجاج نتيجة الاهتزاز.

2- ابتعد عن الأشياء التي يمكن أن تسقط فوقك مثل خزانة الكتب الكبيرة وغيرها.

3- إذا كنت على سرير، ابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة، وتأكد أن السقف فوقك لا يحمل أي شيء يمكنه السقوط عليك كالنجف والأسقف المستعارة.

4- يجب ألا تستخدم أي مصعد كهربائي وتحرك من خلال السلالم العادية.

5- إذا كنت في الخارج، ابتعد عن المباني التي يمكن أن تنهار، ابقِ في منطقة مفتوحة حيث لا توجد أشجار أو مباني أو خطوط كهرباء، واسقط على الأرض، وامسك برأسك ورقبتك بكلتا يديك وذراعيك.

خطة استعداد المسبق للزلزال

ونوه الموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا، أن إذ حدث تنويه لاحتمالية ومؤشرات لوقوع زلزال فإن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من تقليل حجم الخطر الذي قد تتعرض له عند وقوع الهزة الأرضية وهي:

1- إخلاء المنزل من بعض الأشياء مثل: الأثاث والأجهزة الكهربائية الثقيلة، والسوائل القابلة للاشتعال (مثل منتجات الطلاء أو التنظيف)، والنباتات المعلقة في أواني ثقيلة، وإطارات صور ثقيلة أو مرايا فوق سرير وحاول أن تجعل محيط خطوط الغاز والكهرباء فارغًا تمامًا.

2- كما يجب التأكد من الحصول على (مؤن طوارىء) تكفي جميع أفراد أسرتك لمدة ثلاثة أيام على الأقل، بالإضافة إلى توفير أدوات الإسعافات الأولية والمصابيح اليدوية.