الإسكان: تسكين 40 أسرة متضررة من انهيار جزئي إثر «زلزال الثلاثاء»

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تسكين الأسر المتضررة من انهيار جزئي في العمارة رقم 10 بالحي السادس بالمجاورة العاشرة بسكن بديل بمنطقة أبو الوفا بالمدينة، بعد تأثر وحداتهم السكنية بالزلزال الذي حدث قبل يومين.

تقرير الفحص أقر بإخلاء العمارة المتضررة

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إعطاء الأولوية لسلامة وراحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك استكمالًا لما يقوم به جهاز مدينة 6 أكتوبر ومجلس الأمناء، حيال بعض العمارات القديمة، والتي أنشئت عام 1986 للمواطنين محدودي الدخل بالحي السادس.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم رصد مبالغ مالية لتدعيم ورفع كفاءة العمارات على ضوء تقارير هندسية متخصصة من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، وطبقًا لما تلاحظ من جهاز المدينة يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021، من سقوط بعض من أجزاء الغطاء الخرساني لسلم العمارة المذكورة والقاطن بها نحو 40 أسرة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم الانتقال على الفور لمقر العمارة واستدعاء اللجان المختصة من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والتي قامت على الفور بمعاينة العمارة المتضررة، وأقر تقرير الفحص سرعة إخلاء العمارة حفاظًا على أرواح السكان.

نقل السكان بناء على توجيهات من القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطنين على أجندة الأولويات

وأكد النجار، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع مصلحة المواطنين على أجندة الأولويات، بالإضافة إلى توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بسرعة نقل المواطنين لوحدات سكنية نموذج الإسكان القومي، وتوفير لهم كافة وسائل الانتقال وتأمين المعيشة لهم من مرافق وخدمات في أماكنهم الجديدة.

وأشار النجار، إلى أن المواطنين تسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، وتم تحرير محاضر استلام، مضيفًا أن مجلس أمناء المدينة، تحمل كافة مصاريف التعاملات المالية لعدادات المرافق «مياه وكهرباء وغاز»، تخفيفا على المواطنين.