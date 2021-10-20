آخر تطورات حادث الدائري الأوسطي.. الجثث أشلاء والمعاينة مستمرة «فيديو»

تتواصل الآن عمليات المعاينة لحادث الطريق الدائري الأوسطي، والذي شهده الطريق الأوسطي، اليوم الأربعاء، وراح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم لأشلاء، وآخر تطورات حادث الطريق الأوسطي، حسبما أكد مصدر مطلع لـ«الوطن» أن جميع الضحايا وفيات، ولا مصابين، فيما تتواصل عمليات إعادة تسيير الطريق مجددا.

آخر تطورات حادث الطريق الأوسطي

بعد تلقي بلاغ بالحادث من الخدمات المرورية الموجودة أعلى الطريق الدائري الأوسطي، انتقلت الأجهزة الأمنية عقب ورود البلاغ، وتبين أن سيارة نقل «تريلا» اصطدمت بميكروباص، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث على الطريق الأوسطي، والذي توقفت عليه الحركة المرورية عقب وقوع الحادث وتم الإمداد بجرارات وأوناش مرور، كما تم الدفع بخدمات وسيارات تابعة للمرور وذلك لمراقبة عملية السير وتيسير حركة المرور عقب تعطله.

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نقل جثث حادث الطريق الأوسطي

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان حادث الطريق الدائري الأوسطي، لإجراء عمليات المعاينة اللازمة لمكان الحادث وللسيارتين فيه، كما نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى زايد التخصصي، وعددها 19 جثة حتى الآن، هم من كانوا داخل الميكروباص، وجميعهم من مركز ديروط في أسيوط، فضلا عن سائق السيارة النقل.

انفجار إطار السيارة

وبيّنت التحقيقات والتحريات الأولية، أن الحادث وقع ظهر اليوم، وبدت الأمور طبيعية أعلى الطريق، وفجأة، انفجر إطار سيارة النقل «التريلا»، ما أدى لفقدان السائق السيطرة عليها، وانحرفت عن مسارها فجأة، وأكملت سيرها بالعبور إلى الطريق الآخر، حيث تصادف مرور الميكروباص الذي كان في اتجاهه إلى طريق الفيوم، واصطدمت به، ما أدى إلى مصرع جميع ركابه.

وتتواصل عمليات رفع آثار الحادث لإعادة تسيير الطريق مجددا، فضلا عن استمرار عمليات المعاينة وجمع التحريات الدقيقة والنهائية حول الحادث.