هل يوجد أمطار غدا؟.. الأرصاد تجيب

شهدت البلاد اضطراب حالة الطقس خلال فصل الخريف، حيث تتساقط الأمطار في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن وجود أمطار غدا.

هل يوجد أمطار غدا؟.. تساؤل يجيب عنه موقع جريدة «الوطن» من خلال بيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، فيما يخص الأرصاد وحالة الطقس، وذلك في السطور التالية..

هل توجد أمطار غدا؟

وفي بيان رسمي لها كشفت الهيئة العامة لـ «الأرصاد»، أن من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة غدًا الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، بنسبة 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، من بينها الإسكندرية، ورشيد، وبلطيم، ورفح، والعريش، وبورسعيد، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا، غدًا الأحد، موضحًا أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس المتوقعة على البلاد غدًا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، فإن الطقس يكون لطيفا في الساعات الأولى من الليل، مائلًا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

الظواهر الطبيعية التي تجتاح البلاد

وبحسب الأرصاد يتوقع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.